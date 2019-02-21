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Brexit

Guardian: в пользу переноса сроков Brexit готовы выступить 25 членов правительства Мэй

Как утверждает издание, если события будут развиваться по этому сценарию, то перед британским премьером может напрямую встать вопрос об отправке "раскольников" в отставку

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 25 членов британского правительства готовы проголосовать в пользу того, чтобы отложить сроки запланированного выхода Великобритании из ЕС, пока премьер-министр Тереза Мэй не заявит о том, что не допустит Brexit без соглашения об условиях "развода" между Лондоном и Брюсселем. Об этом вечером в четверг сообщила газета The Guardian.

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По утверждению издания, четыре члена кабинета министров, около десятка заместителей министра и парламентских секретарей и другие высокопоставленные члены правительства собираются поддержать во время дебатов в Палате общин совместное парламентское предложение депутата-консерватора Оливера Летвина и парламентария от лейбористов Иветт Купер, в котором изложена идея откладывания срока выхода страны из ЕС при отсутствии гарантий недопущения Brexit без сделки (no-deal Brexit) со стороны премьера. Если события будут развиваться по этому сценарию, то перед Мэй может напрямую встать вопрос об отправке "раскольников" в отставку.

В начале нынешней недели во время частной встречи с главой правительства четверо членов кабмина - министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл - пригрозили Терезе Мэй чередой отставок, если она не исключит возможность Brexit без сделки с Евросоюзом, и потребовали от премьера отложить Brexit, если она не добьется к 27 февраля парламентской поддержки заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода страны из сообщества. В четверг Манделл заявил в Эдинбурге, что сделает все от него зависящее, чтобы не допустить Brexit без сделки, не став при этом исключать возможности собственной отставки.

Демарш министров представляет собой переход к наступлению на позиции премьера уже сторонников евроинтеграции Соединенного Королевства, в то время как летом прошлого года наблюдался обратный процесс - кабмин покидали сторонники "жесткого Brexit", включая таких политических "тяжеловесов", как министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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