Guardian: в пользу переноса сроков Brexit готовы выступить 25 членов правительства Мэй

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 25 членов британского правительства готовы проголосовать в пользу того, чтобы отложить сроки запланированного выхода Великобритании из ЕС, пока премьер-министр Тереза Мэй не заявит о том, что не допустит Brexit без соглашения об условиях "развода" между Лондоном и Брюсселем. Об этом вечером в четверг сообщила газета The Guardian .

По утверждению издания, четыре члена кабинета министров, около десятка заместителей министра и парламентских секретарей и другие высокопоставленные члены правительства собираются поддержать во время дебатов в Палате общин совместное парламентское предложение депутата-консерватора Оливера Летвина и парламентария от лейбористов Иветт Купер, в котором изложена идея откладывания срока выхода страны из ЕС при отсутствии гарантий недопущения Brexit без сделки (no-deal Brexit) со стороны премьера. Если события будут развиваться по этому сценарию, то перед Мэй может напрямую встать вопрос об отправке "раскольников" в отставку.

В начале нынешней недели во время частной встречи с главой правительства четверо членов кабмина - министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл - пригрозили Терезе Мэй чередой отставок, если она не исключит возможность Brexit без сделки с Евросоюзом, и потребовали от премьера отложить Brexit, если она не добьется к 27 февраля парламентской поддержки заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода страны из сообщества. В четверг Манделл заявил в Эдинбурге, что сделает все от него зависящее, чтобы не допустить Brexit без сделки, не став при этом исключать возможности собственной отставки.

Демарш министров представляет собой переход к наступлению на позиции премьера уже сторонников евроинтеграции Соединенного Королевства, в то время как летом прошлого года наблюдался обратный процесс - кабмин покидали сторонники "жесткого Brexit", включая таких политических "тяжеловесов", как министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.