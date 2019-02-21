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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро поблагодарил Путина за предоставленные Венесуэле лекарства

В рамках взноса России во Всемирную организацию здравоохранения в Венесуэлу было доставлено около 7,5 т лекарств, медицинских инструментов и оборудования
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© Михаил Метцель/ТАСС

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг выразил благодарность своему российскому коллеге Владимиру Путину и Панамериканской организации здравоохранении за предоставленные республике лекарства.

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"Я глубоко благодарен Панамериканской организации здравоохранения и президенту России Владимиру Путину за решимость в доставке медикаментов", - сказал он в ходе выступления, которое транслируется в приложении Periscope.

Ранее российская сторона передала Венесуэле груз с лекарствами и медицинским оборудованием по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Церемония прошла в международном аэропорту Каракаса. В ней принимали участие посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, а также высокопоставленные представители министерства здравоохранения республики.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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