Мадуро поблагодарил Путина за предоставленные Венесуэле лекарства

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг выразил благодарность своему российскому коллеге Владимиру Путину и Панамериканской организации здравоохранении за предоставленные республике лекарства.

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"Я глубоко благодарен Панамериканской организации здравоохранения и президенту России Владимиру Путину за решимость в доставке медикаментов", - сказал он в ходе выступления, которое транслируется в приложении Periscope.

Ранее российская сторона передала Венесуэле груз с лекарствами и медицинским оборудованием по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Церемония прошла в международном аэропорту Каракаса. В ней принимали участие посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, а также высокопоставленные представители министерства здравоохранения республики.