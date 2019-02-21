Демократы в Конгрессе требуют от Трампа отчета о результатах второго саммита США - КНДР

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса США - по разведке, по делам вооруженных сил и по иностранным делам - направили письмо президенту Дональду Трампу, в котором потребовали, чтобы госсекретарь Майкл Помпео не позднее, чем через неделю после второго американо-северокорейского саммита провел для законодателей брифинг об итогах встречи. Открытое письмо распространил в четверг аппарат комитета по иностранным делам.

В нем конгрессмены-демократы Элиот Энгел (глава комитета по иностранным делам), Адам Шифф (глава спецкомитета по разведке) и Адам Смит (глава комитета по делам вооруженных сил) выразили недоумение в связи с тем, что администрация на регулярной основе не вводит Конгресс в курс дела по поводу хода переговоров Вашингтона и Пхеньяна, в том числе по части подготовки к саммиту. "Нет никакого легитимного основания для отказа проводить на регулярной основе брифинги с представителями администрации высокого ранга для членов профильных комитетов по вопросам, представляющим колоссальную важность для национальной безопасности. Мы требуем от госсекретаря Помпео провести для всех членов Палаты представителей брифинг по итогам первого и второго американо-северокорейских саммитов в течение семи дней после завершения второго саммита", - сказано в документе.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Их вторая встреча пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.