В Венесуэле назвали время начала доставки гуманитарной помощи

КАРАКАС, 22 февраля. /ТАСС/. Организованная оппозицией Венесуэлы доставка гуманитарной помощи в страну начнется 23 февраля в 9 утра по местному времени (16:00 мск). Об этом заявил в четверг депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хосе Мануэль Оливарес, сообщила газета El Nacional .

"У нас прозрачная программа, - сказал политик. - Эта операция будет вестись в Карибском море, в штате Фалькон, на других участках нашей границы". По словам Оливареса, за доставку помощи из Колумбии в районе города Кукута будет отвечать депутат Исмаэль Гарсиа. При этом он не назвал имена тех, кто будет руководить операцией в других районах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее называл инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Тем не менее, 8 февраля в Кукуте открылся центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев.

В четверг Мадуро сообщил, что с 20:00 по местному времени (03:00 мск пятницы) будет "полностью закрыта сухопутная граница с Бразилией". Он также не исключил, что в отношении границы с Колумбией будет принято такое же решение. В среду исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что республика закрывает морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.