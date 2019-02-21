Источник: Арреаса проведет в ООН встречу с представителями стран, поддерживающих Мадуро

ООН, 22 февраля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прибудет в пятницу в ООН для встречи с группой стран, поддерживающих соблюдение в стране международного права. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник во всемирной организации.

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"Министр иностранных дел Венесуэлы проведет неформальную встречу с представителями стран, вошедших в группу, выступающую за соблюдение международного права", - информировал собеседник агентства. Он также подтвердил, что российский представитель примет участие во встрече.

Как сообщил Арреаса на прошлой неделе, в образованную в ООН группу вошли более 50 стран, включая Россию, Боливию, Иран, Китай, КНДР, Кубу, Мьянму, Намибию, Никарагуа, Палестину, Сирию и Суринам.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.