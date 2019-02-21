Земан не видит оснований для размещения американских ракет в Чехии

ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан не визит причин для возможного размещения американских ракет на территории республики. Об этом он заявил в четверг вечером, выступая по пражскому телеканалу Barrandov.

"Не вижу для этого абсолютно никаких оснований", - сказал Земан, отвечая на вопрос ведущего программы, какой была бы его реакция, если бы США обратились к Чехии с просьбой установить свои ракетные системы на ее территории.

Ведущий связал свой вопрос с недавними высказываниями представителей польских властей о теоретической возможности размещения американских ракет на территории их страны.

Президент Чехии выразил также обеспокоенность по поводу ухудшения международной ситуации. Это, по его словам, это связано с торговыми войнами США с Китаем и Евросоюзом.