В Северной Каролине повторно проведут выборы конгрессмена из-за обвинений в фальсификациях

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти штата Северная Каролина приняли решение провести повторное голосование на выборах члена Палаты представителей Конгресса от одного из округов в свете подозрений относительно якобы имевших место фальсификаций. Об этом сообщили в четверг в Twitter избирательной комиссии штата.

Представители данного органа заявили, что решение было принято пятью его членами единогласно. Дата новых выборов будет названа позже.

Голосование в Северной Каролине прошло 6 ноября 2018 года. На пост члена Палаты представителей, представляющего один из округов данного штата, претендовали, в частности, республиканец Марк Харрис и демократ Дэн Маккриди. Разрыв между кандидатами был очень небольшим и подсчеты голосов затянулись на несколько недель. Согласно их результатам, Харрис получил на 905 из примерно 280 тыс. голосов больше, чем Маккриди.

Демократ позже заявил, что на выборах имели место фальсификации с целью помочь республиканцу. Утверждалось, в частности, что ряд сторонников Харриса подделывали подписи избирателей в бюллетенях для заочного голосования.

В четверг Харрис на продолжавшихся в течение нескольких дней слушаниях признал, что нарушения имели место, однако подчеркнул, что ничего не знал о них. "Я полагаю, что следует провести новые выборы", - приводит его слова агентство Associated Press (АР). Оно отмечает, что округ, о котором идет речь, с 1963 года в Конгрессе представляют республиканцы.

6 ноября 2018 года в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.