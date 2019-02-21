Бразилия не видит риска возникновения конфликта на границе с Венесуэлой

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Бразилии не считают, что ситуация на границе с Венесуэлой может перерасти в вооруженный конфликт. Об этом сообщил в четверг Отавиу Сантана ду Регу Баррус, пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонару.

"В настоящий момент правительство не видит риска возникновения трений в [этом] регионе", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности вооруженного конфликта на границе. Выступление Регу Барруса транслировало государственное телевидение.

По словам представителя Болсонару, военнослужащие, которые находятся в приграничном штате Рорайма, несут службу в обычном режиме, помогая размещению беженцев. Что касается доставки гуманитарной помощи, то она будет размещена на бразильской территории до тех пор, пока ее не заберут сами венесуэльцы. Как сообщил Регу Баррус, территория действий бразильской стороны ограничена государственной границей с Венесуэлой и за ее пределы не распространится.

Инициатива о доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи в условиях развернувшегося в стране политического кризиса привела к очередным разногласиям между противниками и сторонниками Мадуро. Оппозиция заявляет, что намерена предпринять все возможное, чтобы провезти в страну грузы из Колумбии и Бразилии. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права и не намерены пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

В четверг Мадуро объявил, что закрывает сухопутную границу с Бразилией. Он не исключил, что аналогичные меры будут приняты и в отношении границы с Колумбией.