Военное руководство США и Турции обсудит на этой неделе в Вашингтоне Сирию

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. И. о. министра обороны Патрик Шанахан и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на этой неделе проведут в Вашингтоне переговоры со своими турецкими коллегами - начальником Генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром - на тему ситуации в Сирии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома по итогам состоявшегося телефонного разговора президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

"Президент Трамп сегодня переговорил с президентом Турции Эрдоганом по телефону. Лидеры подчеркнули значимость двусторонних отношений и обсудили ряд вопросов, в том числе Сирию и торговлю. Что касается Сирии, главы государств сошлись во мнении по поводу необходимости дальнейшей координации действий для формирования потенциальной зоны безопасности [на северо-востоке страны], а также подчеркнули, что Шанахан и Данфорд примут своих турецких коллег в Вашингтоне на этой неделе для проведения дальнейших переговоров", - сказано в сообщении.

14 января Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. Хозяин Белого дома обратил внимание на то, что курды не должны провоцировать Турцию. Трамп отметил, что на севере Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 32 км.