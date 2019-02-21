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Вывод войск США из Сирии
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США оставят в Сирии миротворческий контингент в составе 200 человек

Отмечается, что на данный момент в арабской республике находятся 2 тыс. американских солдат
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© U.S. Army photo by Spc. Zoe Garbarino via AP

ТАСС, 22 февраля. США намерены оставить в Сирии "небольшой миротворческий контингент" в составе 200 американских военнослужащих после вывода своих войск из этой страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

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"Небольшой миротворческий контингент в составе примерно 200 человек останется в Сирии на какое-то время", - цитирует агентство заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. В арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

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СШАСирияТрамп, ДональдВывод войск США из Сирии
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