Глава МИД Эквадора надеется на скорое разрешение ситуации вокруг дела Ассанжа

ТАСС, 22 февраля. Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия считает, что долгое пребывание основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве этой страны в Лондоне вредит его состоянию. Такое мнение глава МИД высказал в четверг на пресс-конференции, которая транслировалась на видеохостинге YouTube .

"Мы надеемся, что для дела Ассанжа в скором времени будет найдено решение, в том числе ради блага самого получившего убежище человека", - сказал Валенсия, напомнив, что основатель WikiLeaks провел в посольстве Эквадора в Лондоне уже шесть с половиной лет.

Министр также добавил, что скорейшее разрешение ситуации вокруг Ассанжа соответствует интересам Эквадора. "Мы считаем, что дипломатическое убежище не может быть вечным. Это противоречит здравому смыслу и, как я уже говорил, вредит состоянию самого получившего убежище человека", - отметил он. Вместе с тем Валенсия подчеркнул, что решение для дела основателя WikiLeaks должно быть принято "в рамках международного права".

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Таким образом основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными. В 2017 году открытое против него в Швеции дело было закрыто, однако Великобритания настаивает на том, что Ассанж должен быть арестован из-за неявки в суд в Лондоне.