Спецпредставитель США сопроводит гуманитарную помощь для Венесуэлы в Колумбию

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отправится 22 февраля в Майами (штат Флорида) и оттуда в город Кукута в Колумбии, куда будет направлена гуманитарная помощь для ее последующей доставки в Венесуэлу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госдепартамента в распространенном сообщении.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве США, гуманитарную помощь переправят военным самолетом из Флориды в Колумбию, а Абрамс войдет в правительственную делегацию, которая будет сопровождать груз. При этом также подчеркивается, что в Колумбии Абрамс проведет встречу с президентом страны Иваном Дуке и с делегациями из центральноамериканских и южноамериканских стран.

Ранее Гуайдо утверждал, что США готовы выделить Венесуэле гуманитарную помощь на сумму более $20 млн, и что переговоры о поставках медикаментов и продовольствия также ведутся с правительствами Чили, Колумбии, Бразилии, Парагвая и Панамы. Президенты Чили Себастьян Пиньера в свою очередь заявлял, что он и его колумбийский коллега Иван Дуке в пятницу, 22 февраля, посетят Кукуту, чтобы принять участие в распределении гуманитарной помощи для народа Венесуэлы.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Гуайдо ранее заявлял, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.