Власти Колумбии возложили ответственность на Мадуро за любые инциденты на общей границе

БОГОТА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Колумбии в четверг возложили ответственность за любые инциденты в ближайшие дни на общей границе на венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщил глава колумбийского МИД Карлос Ольмес Трухильо.

"Только диктатор [Николас] Мадуро будет нести ответственность, если на границе произойдет насилие", - заявил министр во время видеообращения, опубликованном в его Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства Колумбии также подчеркнул, что Богота действует с использованием "исключительно политических и дипломатических механизмов". "Единственная агрессия против Венесуэлы - это агрессия незаконного режима Мадуро против права венесуэльцев на свободу и демократию", - добавил он.

Ранее президент Венесуэлы возложил ответственность за любые инциденты на границе на своего колумбийского коллегу Ивана Дуке. Мадуро также не исключил полного закрытия общей границы с Колумбией.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее заявлял, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.