Однопартиец Мадуро признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

ТАСС, 22 февраля. Депутат из правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и бывший глава военной разведки Уго Карвахаль в четверг признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента республики.

"Господин временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо Маркес, перед вами еще один солдат, готовый бороться за свободу и демократию", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Twitter.

В нем Карвахаль, возглавлявший военную разведку при экс-президенте Уго Чавесе, также назвал незаконным правительство действующего главы государства Николаса Мадуро и призвал венесуэльских военных не мешать ввозу в страну иностранной гуманитарной помощи.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.