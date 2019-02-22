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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо опубликовал указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Венесуэлу

КАРАКАС, 22 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в четверг опубликовал указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику. Текст документа политик опубликовал в своем Twitter.

"Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я вновь подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю отдельным подразделениям ВС действовать согласно этому разрешению", - говорится в документе.

Венесуэльский политик также отдал распоряжение "открыть границу с братской Бразилией". "Подтверждаю готовность Венесуэлы поддерживать дипломатические, консульские и прочие отношения с властями островов Аруба, Кюрасао и Бонайре, также как и с властями Королевства Нидерландов", - подчеркивается в документе.

Инициатива о доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи в условиях развернувшегося в стране политического кризиса привела к очередным разногласиям между противниками и сторонниками Мадуро. Оппозиция заявляет, что намерена предпринять все возможное, чтобы провезти в страну грузы из Колумбии и Бразилии. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права и не намерены пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

В четверг Мадуро объявил, что закрывает сухопутную границу с Бразилией. Он не исключил, что аналогичные меры будут приняты и в отношении границы с Колумбией. В среду венесуэльские власти объявили о закрытии морской и воздушной границы с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов.

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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