СМИ: КНДР проведет конференцию "работников пропаганды партии" после саммита в Ханое

ПХЕНЬЯН, 22 февраля. /ТАСС/. Власти КНДР намерены провести общенациональный слет первичных работников пропаганды Трудовой партии Кореи (ТПК) в первой декаде марта в Пхеньяне. Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На слете будут обсуждены задачи и пути для того, чтобы первичные работники пропаганды партии стали знаменосцами и фронтовыми трубачами идеологического фронта в борьбе за претворение в жизнь нового стратегического курса ТПК, использующими на полную мощность неисчерпаемую жизненную силу массово-политической работы", - подчеркивается в сообщении агентства.

Подобное мероприятие на национальном уровне будет проводиться в КНДР впервые за последние 18 лет. Первичные работники пропаганды ТПК являются партийными функционерами, которые систематически ведут идеологическое образование граждан на местах: на всех предприятиях, в организациях и сельскохозяйственных кооперативах. Мартовская конференция в Пхеньяне будет второй после общенационального слета пропагандистов ТПК, который состоялся в апреле 2001 года, когда в столице КНДР собрались около 6 тыс. партийных представителей.

Слет пропагандистов народной республики пройдет всего лишь через неделю после окончания встречи на высшем уровне председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, намеченной на 27-28 февраля в Ханое. Как отмечают наблюдатели, конференция может быть использована для разъяснения функционерам партийной пропаганды того, как донести до граждан страны результаты ханойского саммита.

В настоящее время официальные СМИ народной республики хранят полное молчание относительно подготовки встречи на высшем уровне в Ханое. Ни одна из газет страны еще ни разу не упоминала о том, что между КНДР и США ведется подготовительная работа к саммиту, а также о намерениях Ким Чен Ына отправиться в ближайшие дни во Вьетнам. Таким образом для подавляющего большинства жителей КНДР сообщения о проведенном саммите и о его итогах станут весьма неожиданным событием.