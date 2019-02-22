Американский адмирал заявил о приверженности США открытой Арктике, несмотря на позицию РФ

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Арктика должна оставаться свободным и открытым пространством, несмотря на то, что Россия считает ее своей территорией. Такую точку зрения выразил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

"Мы видим значительную активность Китая и России, и русские считают Арктику своей территорией. На самом деле это международная территория, и в связи с этим мы заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой территорией", - утверждал военачальник, слова которого приводит в четверг издание Washington Examiner.

В ноябре прошлого года председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд выразил мнение, что Россия расширяет свое военное присутствие в Арктике, и США не исключают возможности превращения этого региона в будущем в зону конфликта.

Москва последовательно отвергала утверждения западных политиков о наращивании своего военного присутствия в других регионах и о каких-либо своих действиях, которые якобы направлены на нарушение международного порядка.