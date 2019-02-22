МИД Вьетнама: Ханой успешно справился с подготовкой второго саммита США - КНДР

ХАНОЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Вьетнам успешно справился с подготовкой к проведению на следующей неделе второго саммита США - КНДР. Об этом заявил в пятницу на совещании оргкомитета предстоящего мероприятия вице-премьер республики, глава МИД Фам Бинь Минь.

"Несмотря на многочисленные трудности, связанные с подготовкой встречи на высшем уровне между Соединенными Штатами и КНДР, на которую у нас было всего две недели, все организационные вопросы были тщательно проработаны и решены", - отметил министр. Он подчеркнул, что все структуры, задействованные в проведении американско-северокорейского саммита, должны внести действенный вклад в успех этого крупного внешнеполитического события, что будет способствовать укреплению благоприятного имиджа Вьетнама в глазах международного сообщества.

В четверг заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг, координирующий взаимодействие местных властей с передовыми группами из Вашингтона и Пхеньяна, сообщил, что вьетнамская сторона завершила всю подготовительную работу по обеспечению предстоящей встречи в части логистики, обеспечения безопасности, организации приема иностранных делегаций и обеспечения деятельности СМИ по освещению саммита. Итоги этой работы, по словам Ле Хоай Чунга, были высоко оценены представителями Соединенных Штатов и Северной Кореи, которые выразили благодарность Вьетнаму за его усилия по подготовке саммита глав США и КНДР.

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам руководители двух стран подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.