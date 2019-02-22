Японский министр заступился за формулировки "исконные территории" и "незаконная оккупация"

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Министр по делам Окинавы и северных территорий, как в Японии называют южнокурильские острова, Мицухиро Миякоси считает, что вносить изменения в формулировки "исконные территории" Японии и "незаконная оккупация" Россией, используемые японской стороной в некоторых официальных документах в отношении этих островов, нет необходимости. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo .

"Я думаю, что они не нуждаются в изменениях", - цитирует его агентство. В ходе прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента, представитель оппозиционной партии задал вопрос о том, следует ли внести изменения в соответствующие формулировки, используемые, в частности, в документах, размещенных на официальном сайте правительства Японии в свете того, что премьер-министр Синдзо Абэ и министр иностранных дел Таро Коно в последнее время избегают употребления этих слов. "Какие и где использовать формулировки зависит от конкретных решений, которые принимаются с учетом отношений с тем государством, с которым мы имеем дело", - пояснил Миякоси.

Ранее на этой неделе премьер-министр Синдзо Абэ признался, что ему пока не удается добиться нужного Токио результата на переговорах с Россией о мирном договоре. Абэ также вновь отказался по требованию депутата от оппозиции заявить, что южная часть Курил находится под "незаконной оккупацией" и является "исконной территорией" Японии. Однако он отметил, что "такой позиции придерживаются многие жители нашей страны".

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении состояния войны между двумя государствами, о восстановлении их дипломатических и консульских отношений. В этом документе СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.