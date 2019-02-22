Спецпредставитель Республики Корея по КНДР проведет в Ханое консультации с коллегой из США

СЕУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун отправился в пятницу в Ханой, где на следующей неделе состоится саммит лидеров КНДР и США. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник.

По его данным, Ли Ду Хун проведет консультации со своим американским коллегой Стивеном Бигэном, в ходе которых обсудит стратегию ведения переговоров с КНДР.

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн прибыл в четверг в Ханой для подготовки второй встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 27-28 февраля, сообщили ранее южнокорейские СМИ. По их данным, в тот же день он провел многочасовую встречу со спецпредставителем КНДР по США Ким Хёк Чхолем, который находится во вьетнамской столице со среды.

Первый в истории саммит руководителей США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никакие конкретные сроки стороны не оговаривали, решив определить их на последующих переговорах.