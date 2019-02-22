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Глава Совбеза Японии обсудит политику в отношении КНДР с коллегами из США и Южной Кореи

Стороны уделят внимание конкретным мерам Пхеньяна по денуклеаризации и предстоящему американо-северокорейскому саммиту в Ханое

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Вопрос о путях возможного поощрения КНДР за ее усилия в деле ликвидации ракетно-ядерного потенциала будет обсуждаться на встрече, которую проведет 24 февраля в южнокорейском портовом городе Пусан генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на японские правительственные источники.

По их данным, на встрече в Пусане предполагается также обсудить, какие конкретные меры по денуклеаризации Вашингтон, Сеул и Токио ждут в первую очередь от Пхеньяна. Болтон, как ожидается, проинформирует своих коллег из Южной Кореи и Японии о позиции, которой будет придерживаться президент США Дональд Трамп на его предстоящей в Ханое встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Для сбора информации на месте в пятницу в столицу Вьетнама вылетел из Токио директор департамента Азии и Океании японского МИД Кэндзи Канасуги во главе группы дипломатов. Они должны вступить там в тесный контакт с американскими представителями, которые готовят саммит.

Президент Трамп в начале нынешнего месяца сообщил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в Ханое 27-28 февраля. Как передал телеканал NHK, Ханой был выбран в качестве места проведения саммита по инициативе Пхеньяна.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако содержание этих положений пока не было конкретизировано.

Теги
ЯпонияСШАКНДРРеспублика КореяТрамп, ДональдБолтон, Джон
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