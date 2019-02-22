Президент Молдавии не верит в жизнеспособность проевропейской коалиции после выборов

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон не будет препятствовать формированию проевропейской коалиции в парламенте, но не верит в ее жизнеспособность.

"Если Вашингтон заставит пойти на альянс правящую Демократическую партию и Acum [проевропейский оппозиционный блок "Сейчас"], то, согласно конституции, я должен буду утвердить предложенного ими премьера, что и сделаю. Но убежден, что уже через полгода они перегрызутся, пересажают друг друга, как это уже было в прежней коалиции", - заявил Додон в пятницу в эксклюзивном интервью ТАСС.

При этом он отметил, что выведет людей на акции протеста, если правящее большинство будет создаваться сомнительными методами, как это было в прошлом. "Правда, есть и другой вариант, когда демократы попытаются переманить депутатов из других фракций и создать какой-то непонятный альянс. Но в этом случае у них не будет легитимности", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что последние два года всеми силами пытался избежать эскалации напряженности в стране. "Но теперь граждане нас не поймут, если мы не дадим жесткий отпор возможным беззакониям, попыткам игнорировать позицию президента и поддерживающей его партии [социалистов]", - пояснил Додон.

Расклад сил

В своем прогнозе по поводу предстоящих выборов он отметил, что, по опросам, "есть еще 30-40% избирателей, которые не хотят говорить, за кого они будут голосовать". "От того, как они проголосуют, многое зависит. Но обычно эти люди не поддерживают власть", - заметил глава Молдавии.

Парламентские выборы назначены на 24 февраля. Как показывают опросы общественного мнения, социалисты могут получить примерно половину мандатов в 101-местном парламенте, остальное разделят между собой демократы и оппозиционный блок "Сейчас", который критикует власть за коррупцию и провал евроинтеграционной политики. Шанс пройти в законодательный орган по партийным спискам имеет также партия "Шор". Ранее кандидаты блока "Сейчас" публично подписали обязательство не сотрудничать в парламенте с социалистами, демократами и рядом других партий.

О том, что не намерены сотрудничать с представителями нынешней власти, говорят и социалисты. Среди их приоритетов - восстановление отношений с Россией, проведение взвешенной политики взаимодействия как с Западом, так и Востоком, укрепление молдавской государственности, нейтралитета и ряд других, сказал Додон.