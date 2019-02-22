Курт Волкер представил сайт "об агрессии России на Украине"

На что нацелен план Сайдика по урегулированию в Донбассе

Косово наоборот. На что нацелен план Сайдика по урегулированию в Донбассе

"Наш новый сайт "Противодействие российской агрессии на Украине" - инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии на Украине", - написал он в пятницу в Twitter.

Как утверждает Волкер, после украинской "революции достоинства" (госпереворот в феврале 2014 года) Россия якобы "незаконно захватила и оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины".

В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса.

На сайте же вся хронология событий, произошедших на Украине за последние пять лет, - от воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе до инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года - представляется как "российская агрессия".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе, что привело к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли около 10 тыс. человек.