Демпартия Молдавии обвинила Россию во вмешательстве в выборы

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) расценивает возбужденное в РФ уголовное дело в отношении своего лидера Владимира Плахотнюка как вмешательство в проходящую в республике кампанию по выборам в парламент. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении партии.

"Так называемое дело, открытое русскими против председателя ДПМ за два дня до парламентских выборов в Республике Молдова, - это явно грубое вмешательство Российской Федерации с целью повлиять на результаты выборов", - отмечается в нем.

"К сожалению, Россия не отказывается от гибридной войны, которая ведется не только против ДПМ, но и против Молдавии и ее граждан, а эта новая акция - очень серьезное вмешательство", - считают в партии. Об этом инциденте демократы намерены проинформировать международные организации, а также наблюдателей за выборами, запланированными в Молдавии на 24 февраля.

Демократы отмечают, что это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении Плахотнюка в РФ. В пятницу МВД России проинформировало, что подозревает Плахотнюка и молдавского бизнесмена Вячеслава Платона в причастности к организации незаконного вывода из РФ в 2013-2014 годах более чем 37 млрд рублей. В конце 2017 года Плахотнюк, чья партия контролирует парламент страны, был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет лишения свободы за хищение и отмывание денег.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон высказывал в интервью ТАСС уверенность в том, что Россия не заинтересована в дестабилизации ситуации в Молдавии после предстоящих в воскресенье парламентских выборов.