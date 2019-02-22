Правительство Ирландии обнародовало законопроекты на случай Brexit без сделки

ДУБЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Ирландии обнародовало в пятницу законодательные инициативы, призванные защитить экономику и социальную сферу страны в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки ("жесткий" Brexit). Опубликованный на правительственном сайте документ под названием "Омнибус" включает в себя 15 законопроектов.

"Это результат работы девяти министерств", - уточнил вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени в ходе брифинга. "Наши усилия сегодня по-прежнему сфокусированы на взаимодействии с ЕС с тем, чтобы соглашение по Brexit состоялось, однако до дня выхода [Великобритании из ЕС] осталось всего 35 дней", - добавил он. "Несогласованный Brexit был бы проигрышем для всех - для Великобритании, Евросоюза, Ирландии. Мы обязаны избежать такого сценария", - подытожил вице-премьер.

В преамбуле обнародованного документа указывается, что данные законы "призваны защитить ирландских граждан, их рабочие места, гарантировать непрерывный доступ ко всем услугам в социальной сфере на территории острова". Меры, предусмотренные правительством, в первую очередь касаются поддержания свободного режима передвижения граждан, товаров и услуг через границу с Северной Ирландией (выходящей из ЕС в составе Соединенного королевства 29 марта).

В частности, предполагается, что граждане Ирландии смогут получать медицинскую помощь на территории Великобритании, пенсионеры-ирландцы, проживающие в Ольстере, - пенсионные выплаты в полном объеме. Целый ряд законов регламентирует получение целевой помощи для продолжения бизнеса, который связан с трансграничным взаимодействием.

Перспектива "жесткого" выхода

В четверг первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил обеспокоенность перспективой того, что Великобритания выйдет из Европейского союза без соглашения по Brexit. "Риск выхода без сделки увеличился", - заявил Тиммерманс. "Они [британцы] могут вылететь, даже если они этого не хотят", - добавил он. Несмотря на то, что британское правительство по-прежнему исключает перспективу возвращения "жесткой" границы между севером и югом Ирландии, в случае выхода без сделки сохранение нынешнего свободного режима передвижения на острове будет поставлено под вопрос.

15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. В краткосрочной перспективе это может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, а также на острове Ирландия, привести к дефициту некоторых категорий товаров. В долгосрочном плане, по прогнозу экономистов, "жесткий" Brexit приведет к сокращению темпов экономического роста в Великобритании и ЕС.