Reuters: курды приветствовали решение США оставить 200 военных в Сирии

ТАСС, 22 февраля. Федерация, провозглашенная курдами на севере Сирии, приветствовала решение США сохранить в этом регионе 200 американских военнослужащих после вывода основной части контингента. Об этом заявил в пятницу агентству Reuters Абдулкарим Омар, один из уполномоченных по внешним связям провозглашенного сирийскими курдами так называемого "Северного федеративного региона (СФР) - Роджава".

"Мы позитивно оцениваем решение Белого дома", - заявил он по поводу объявленного в четверг решения о сохранении на севере Сирии 200 американских военнослужащих после вывода основной части контингента, изначально насчитывавшего около 2000 человек. "Это решение может побудить европейские страны, в частности наших партнеров по международной коалиции по борьбе с терроризмом, сохранить войска в регионе", - добавил Абдулкарим Омар.

"Я считаю, что сохранение определенного количества американских войск и более крупного числа военнослужащих [других стран] коалиции, наряду с поддержкой с воздуха, сыграет роль в обеспечении стабильности, а также в защите региона", - сказал курдский представитель.

Он также добавил: "Я считаю, что эти силы (американские военные, остающиеся в Сирии - прим. ТАСС) <...> станут мотивацией, стимулом, а также средством давления на Дамаск в попытках наладить серьезный диалог для урегулирования сирийского кризиса". При этом Омар не уточнил, имеет ли он в виду переговоры по вопросу о возможности предоставления автономии, которые представители сирийских курдов ведут с властями Сирии.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг, что США намерены оставить в Сирии "небольшой миротворческий контингент" в составе 200 американских военнослужащих после вывода своих войск из этой страны.