Тимошенко предупредила о последствиях возможной победы Зеленского на президентских выборах

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко призвала украинцев не ставить на себе эксперименты и голосовать за тех кандидатов, которые знают, что делать на должности президента страны. Таким образом Тимошенко ответила на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции в пятницу относительно возможной победы шоумена Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах.

"Я за то, чтобы у украинцев была большая палитра выбора, сегодня в бюллетене можно найти всех, кто может удовлетворить любой запрос. Однако сейчас нужно думать о том, что Украина в 2019 году, на двадцать девятом году независимости, оказалась на лезвии бритвы: после президентских выборов страну либо поднимут люди, которые знают, как это делать, либо над Украиной в очередной раз будет поставлен эксперимент, и она продолжит катиться в пропасть".

Ответственность за судьбу страны, по словам Тимошенко, полностью лежит на избирателях. "Поэтому очень внимательно взвесьте, - сказала она. - Каждый бюллетень, который вы будете опускать, - этот бюллетень будет или за развитие, возрождение и становление Украины, или за эксперимент, который несовместим с жизнью Украины".

Политик, отвечая на вопрос о возможном занятии должности премьер-министра в случае победы Зеленского, отметила, что "пока рано говорить о распределении должностей".

Вместе с тем Тимошенко подчеркнула, что все социологические опросы о рейтинге кандидатов в президенты, в большинстве которых лидирует Зеленский, не соответствуют действительности. "Выборы покажут реальный результат. Не надо заниматься политтехнологиями с использованием продажной, заказной социологии. Я могу сказать, что после начала избирательной кампании не стоит читать социологию, лучше читать гороскопы и гадать на кофейной гуще - это будет более достоверно", - отметила Тимошенко.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта, Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44.

По данным последних опросов, Зеленский остается лидером в рейтинге кандидатов: за него готовы проголосовать 17,5% избирателей, а среди тех, кто определился с выбором, - 19%. Действующий президент Петр Порошенко, который еще пару месяцев назад не поднимался выше третьего-четвертого места, неожиданно почти сравнялся с Тимошенко. У него 13,1% и 16,8% голосов поддержки, у Тимошенко 11,5% и 13,8% соответственно.