Лукашенко заявил, что Белоруссия разрабатывала для Венесуэлы план обороны

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск разрабатывал для Венесуэлы план обороны и помогал развивать экономику. Об этом он рассказал в пятницу во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.

"Уго Чавес был моим другом, и я ему говорил о некоторых ошибках. Он часто советовался, в том числе в военном плане, приезжал к нам, - отметил Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА, - Мы им создали систему, и в эту систему вмонтировали то вооружение, которое купили, а то, чего нет, надо было закупить. Все им расписали".

Глава государства пояснил, что прежний лидер Венесуэлы попросил белорусскую сторону помочь в реорганизации армии. "Они закупили разные системы противовоздушной обороны, самолеты и прочее, а школы такой, военных таких нет", - сказал президент.

Он отметил, что в Венесуэлу была направлена группа белорусских ученых и военных специалистов, они занялись разработкой плана обороны страны, исходя из местных условий.

Оценка политики венесуэльских властей

Лукашенко считает, что большой ошибкой венесуэльских властей стало то, что они ослабили внимание, направленное на экономическую сферу. По его словам, Белоруссия поддерживала Венесуэлу в строительстве заводов, жилых микрорайонов. "Они сидят на нефти, природном газе и не используют его, - заметил Лукашенко. - Чавес ушел, цена на нефть упала, пошли проблемы".