Защита Януковича подала апелляцию на вынесенный ему приговор по делу о госизмене

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича подала в пятницу апелляцию на вынесенный ему в конце января приговор по делу о государственной измене. Об этом сообщили ТАСС в адвокатском объединении "Авер Лекс", представляющем интересы бывшего главы государства.

"С правовой точки зрения приговор Оболонского районного суда полностью незаконный и необоснованный, поскольку основан на сфальсифицированном деле. Однобокая позиция суда в оценке доказательств, многочисленные серьезнейшие нарушения норм уголовного законодательства - все это изложено более чем на 150 страницах нашей апелляционной жалобы", - сообщил адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, приговор суда является "инструментом политического преследования Януковича и попыткой представить решение суда как победу нынешней власти над своим политическим оппонентом".

Сердюк также подчеркнул, что поданная ранее госзащитником из Центра вторичной правовой помощи Юрием Рябоволом апелляция "является незаконной". "Янукович неоднократно официально высказывал свою позицию о том, что не нуждается в услугах какого-либо государственного адвоката, тем более действия которого координируются с представителями Генеральной прокуратуры Украины", - пояснил адвокат, добавив, что против Рябовола уже подано заявление о совершении им преступления - представительства в суде без полномочий.

После длившегося более полутора лет судебного процесса Оболонский райсуд Киева 24 января заочно приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения. В рамках этого дела он обвинялся по трем пунктам - в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия. Суд признал Януковича виновным по двум первым пунктам, но полностью оправдал его по ключевому пункту обвинения - потере Крыма.

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