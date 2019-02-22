В Венесуэле заявили, что поддерживают диалог с Россией по военным проектам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия и Венесуэла поддерживают активные контакты по военным проектам. Об этом заявил в пятницу замминистра иностранных дел республики Иван Хиль на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Многие венесуэльские руководители высшего уровня регулярно ездят в Россию для проведения переговоров - как гражданское руководство, так и военное. Идет достаточно активный обмен по военным проектам", - отметил высокопоставленный дипломат.

По словам Хиля, вооруженные силы (ВС) Венесуэлы готовы гарантировать безопасность и мир в республике и не нуждаются в помощи извне.

"На сегодняшний день Вооруженные силы Венесуэлы, народ Венесуэлы и институты располагают всем необходимым для того, чтобы защитить мир и безопасность на территории нашей страны, - сказал он. - Наши Вооруженные силы готовы гарантировать безопасность нашей страны без необходимости какого-либо внешнего вмешательства".

Он также заявил, что заседание российско-венесуэльской комиссии высокого уровня состоится в Москве в апреле, стороны обсудят подготовку к подписанию ряда двусторонних соглашений.

"В апреле в Москве состоится заседание комиссии высокого уровня между Россией и Венесуэлой, будет обсуждаться ряд договоров, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, а также ряд других договоров, которые планируются к подписанию", - сказал он.