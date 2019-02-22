СМИ: демократы представили резолюцию, которая может отменить введенный Трампом режим ЧП

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Демократы в Палате представителей Конгресса США представили резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу брать средства на строительство стены из других фондов в связи с введением режима ЧП на границе с Мексикой. Как сообщает в пятницу газета The Hill , это предложение может быть принято обеими палатами Конгресса.

Трамп ввел режим ЧП в США ради стены на границе с Мексикой. Что это означает?

Документ представил конгрессмен-демократ Хоакин Кастро (штат Техас). Как утверждает газета, резолюцию должны без препятствий принять в Палате представителей (там большинство составляют демократы), а также, скорее всего, она будет одобрена Сенатом, где несколько представителей Республиканской партии выражали свое несогласие с введением режима ЧП. В случае принятия резолюции хозяин Белого дома наложит на нее вето, а Конгресс не наберет необходимых двух третей голосов для его преодоления.

Как заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, голосование по резолюции состоится во вторник, а затем в течение 18 дней ее должен будет рассмотреть Сенат.