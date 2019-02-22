В БДИПЧ ОБСЕ сообщили об отстранении представителя РФ от наблюдения за выборами в Молдавии

ВАРШАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский представитель в составе миссии БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека) ОБСЕ по наблюдению за предстоящими парламентскими выборами в Молдавии отстранен от работы за "нарушение кодекса поведения". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь Бюро Томас Раймер.

"Его участие в миссии было прекращено, потому что он нарушил кодекс поведения", - заявил Раймер. По его словам, речь идет о публикациях в социальных сетях, "содержащих комментарии о правительстве [Молдавии] и его отношении к Западу и России".

"Это долгосрочный наблюдатель из РФ, который был здесь в составе миссии", - добавил Раймер.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля. Эти выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе, которая предполагает, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум, на который выносятся вопросы о сокращении числа депутатов парламента и отставки депутатов в случае невыполнения ими своих обязанностей.