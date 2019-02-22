{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Парламентские выборы в Молдавии - 2019

В БДИПЧ ОБСЕ сообщили об отстранении представителя РФ от наблюдения за выборами в Молдавии

Пресс-секретарь Бюро Томас Раймер объяснил это решение тем, что российский представитель нарушил кодекс поведения

ВАРШАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский представитель в составе миссии БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека) ОБСЕ по наблюдению за предстоящими парламентскими выборами в Молдавии отстранен от работы за "нарушение кодекса поведения". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь Бюро Томас Раймер.

"Его участие в миссии было прекращено, потому что он нарушил кодекс поведения", - заявил Раймер. По его словам, речь идет о публикациях в социальных сетях, "содержащих комментарии о правительстве [Молдавии] и его отношении к Западу и России".

"Это долгосрочный наблюдатель из РФ, который был здесь в составе миссии", - добавил Раймер.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля. Эти выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе, которая предполагает, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум, на который выносятся вопросы о сокращении числа депутатов парламента и отставки депутатов в случае невыполнения ими своих обязанностей.

Теги
РоссияМолдавияПарламентские выборы в Молдавии - 2019
Бюджетный кризис в США
СМИ: демократы представили резолюцию, которая может отменить введенный Трампом режим ЧП
Газета The Hill утверждает, что резолюцию должны без препятствий принять в Палате представителей и, скорее всего, одобрить Сенат
Читать полностью