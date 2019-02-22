Азербайджан ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

БАКУ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу закон "Об утверждении Конвенции о правовом статусе Каспийского моря". Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"Утвердить Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную 12 августа 2018 года в городе Актау", - говорится в документе.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией по итогам Пятого саммита глав государств прибрежных стран. Документ определяет и регулирует права и обязательства сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

Согласно документу, акватория Каспийского моря разграничивается на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Стороны устанавливают территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий. При этом внешняя граница территориальных вод получает статус государственной. К территориальным водам примыкают десятимильные рыболовные зоны, где каждое государство обладает исключительными правами на промысел.

12 февраля, Конвенция была единогласно ратифицирована парламентом Азербайджана.

Президент Азербайджана также подписал законы об утверждении других документов, подписанных по итогам Пятого саммита глав государств прикаспийских стран в Актау, в том числе соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, о сотрудничестве в транспортной сфере, соглашение о предотвращении инцидентов в Каспийском море.