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В Стокгольме заявили об опасном сближении шведского и российского самолетов над Балтикой

Самолет РФ пролетел на расстоянии менее 20 м, подчеркнули в вооруженных силах королевства
Истребитель Су-27 Master Sgt Charles Larkin Snr/U.S. European Command via AP, архив
Описание
Истребитель Су-27
© Master Sgt Charles Larkin Snr/U.S. European Command via AP, архив

СТОКГОЛЬМ, 22 февраля. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние менее 20 м к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте вооруженных сил королевства.

"Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским сигнальным самолетом следил российский SU 27. Российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 м", - сказано в сообщении. Вооруженные силы сообщили об инциденте правительству Швеции, уточняется в документе.

"Это неприемлемое поведение. Министерство обороны оценивает эти действия как выходящие за рамки нормы", - прокомментировал инцидент министр обороны страны Петер Хультквист в интервью Шведскому радио.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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