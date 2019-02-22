Fox: Порошенко в очередной раз высказался за диалог с Россией с позиции силы

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз выразил мнение, что говорить с Россией надо только с позиции силы. Об этом он заявил в интервью, показанном в пятницу телекомпанией Fox News.

"Думаю, что с Россией можно говорить только с позиции силы", - сказал он в ответ на вопрос о том, следует ли президенту США вести переговоры с Россией.

Порошенко добавил, что контакты с Россией дадут результат, "если глобальная коалиция будет достаточно сильна, если санкции будут сохранены".

Нынешняя администрация США, по его словам, "действует правильно и не только в том, что касается санкций, а и в поставках противотанковых комплексов Javelin на Украину.

Глава украинского государства также заявил о необходимости добиваться усиления присутствия НАТО в Черном море под предлогом того, что "присутствие НАТО будет фактором стабилизации".