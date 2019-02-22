{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Fox: Порошенко в очередной раз высказался за диалог с Россией с позиции силы

Президент Украины отметил, что контакты с Москвой дадут результат, "если глобальная коалиция будет достаточно сильна, если санкции будут сохранены"

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз выразил мнение, что говорить с Россией надо только с позиции силы. Об этом он заявил в интервью, показанном в пятницу телекомпанией Fox News.

"Думаю, что с Россией можно говорить только с позиции силы", - сказал он в ответ на вопрос о том, следует ли президенту США вести переговоры с Россией.

Порошенко добавил, что контакты с Россией дадут результат, "если глобальная коалиция будет достаточно сильна, если санкции будут сохранены".

Нынешняя администрация США, по его словам, "действует правильно и не только в том, что касается санкций, а и в поставках противотанковых комплексов Javelin на Украину.

Глава украинского государства также заявил о необходимости добиваться усиления присутствия НАТО в Черном море под предлогом того, что "присутствие НАТО будет фактором стабилизации".

Теги
УкраинаСШАРоссияПорошенко, Петр Алексеевич
Власти США запретили въезд в страну ряду должностных лиц ДР Конго
По мнению американских властей, они причастны к "значительной коррупции, связанной с избирательным процессом"
Читать полностью