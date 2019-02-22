Президент Судана объявил о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год

ТАСС, 22 февраля. Президент Судана Омар аль-Башир объявил в пятницу о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год. Его обращение к народу с трибуны перед президентским дворцом транслировало национальное телевидение.

Как заявил глава государства по итогам встречи с руководством правящей партии "Национальный конгресс", эти меры необходимы для стабилизации обстановки в стране и проведения экономических реформ, которые позволят вывести страну из кризиса. "Сейчас необходимо принять радикальные экономические меры", - указал он.

Кроме того, аль-Башир объявил о роспуске правительства национального примирения и отстранении от должности губернаторов всех провинций. "Я сформирую новое компетентное правительство технократов для выполнения неотложных экономических реформ", - сказал он.

Он также призвал парламент отложить обсуждение поправок к конституции, которые позволят ему баллотироваться на новый президентский срок, и тем самым позволить политическим силам завершить национальный диалог. "Я остаюсь на посту президента и при этому буду равноудален от всех политических сил", - сказал аль-Башир.

Ранее в пятницу директор Службы национальной безопасности и разведки страны Салах Абдалла Салех сообщил, что аль-Башир покидает пост руководителя правящей партии "Национальный конгресс", не будет выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок, но остается на посту президента страны "на переходный период".

Одновременно с этим президент призвал оппозицию к широкому диалогу. "Я подтверждаю, что документ о национальном диалоге является основой для завершения воссоединения всех политических сил страны", - отметил он.

Политический путь аль-Башира

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году в результате военного переворота. Тогда он сместил с поста премьер-министра Садыка эль-Махди, победившего на демократических выборах в 1986 году, приостановил действие Конституции, запретил политические партии и распустил парламент.

В 1996, 2000 и 2005 годах аль-Башир избирался на пост президента по итогам референдума. Только в 2005 году в стране была принята временная национальная конституция, которая до сих пор так и не обрела статус постоянного основного закона страны.

Последние президентские и парламентские выборы в Судане проводились в 2015 году. Глава государства, как и депутаты парламента, избираются на пять лет. Президент одновременно возглавляет кабинет министров.