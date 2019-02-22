Трамп подтвердил, что США могут сохранить небольшое военное присутствие в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают возможность сохранения небольшого военного присутствия в Сирии вместе с рядом своих союзников. Это подтвердил президент США Дональд Трамп, отвечая в пятницу на вопросы журналистов на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме.

"В то же время мы можем оставить [в Сирии] небольшой контингент вместе с другими [странами], будь то войска НАТО или какие-то другие <...> Речь идет о небольшой части контингента, который у нас был [в Сирии]. Многим эта идея нравится, и я открыт для [рассмотрения различных] идей", - сказал Трамп. "Я не меняю курс [в Сирии]", - сказал при этом американский лидер.

Как заявил ранее журналистам представитель американской администрации, Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой) - в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф близ иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии. "Вчера [в четверг] я попросил у президента пару сотен [военнослужащих], он сказал "да". Речь не идет о твердо закрепленном числе, и президент понял это, когда я его просил", - подчеркнул этот высокопоставленный представитель исполнительной ветви власти США. "Мы не хотим увидеть возрождение [запрещенной в России террористической группировки] "Исламское государство" (ИГ)", - добавил этот высокопоставленный американский представитель.

По его словам, американские военнослужащие будут оставаться в Сирии вместе с европейскими. Численность военнослужащих стран Европы в целом составит от 800 до 1,5 тыс. человек, уточнил упомянутый представитель. Несколько дней тому назад европейские союзники США, как признавали официальные лица в Вашингтоне, уведомили, что не будут оставаться в Сирии, если оттуда полностью уйдут американские войска.

В свою очередь, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Данфорд заверил в пятницу, что "базисная [военная] кампания [в Сирии] не меняется". "Корректируется направление на нее ресурсов, поскольку [исходящая с территории Сирии] угроза [от ИГ] изменилась", - считает Данфорд.