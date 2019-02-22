В Нигерии после недельной задержки пройдут президентские и парламентские выборы

ТАСС, 23 февраля. Нигерия готовится вторую неделю подряд к президентским и парламентским выборам, которые должны пройти в субботу в острой конкурентной борьбе действующего главы государства Мухаммаду Бухари и представляющего оппозицию бывшего вице-президента Атику Абубакара.

Изначально выборы были запланированы на 16 февраля, однако буквально за несколько часов до открытия избирательных участков Национальная независимая избирательная комиссия неожиданно решила перенести процедуру по техническим причинам.

Теперь все препятствия, по словам ее руководства, устранены, и обратный отсчет времени до начала голосования идет уже на часы.

Почти 120 тыс. избирательных участков начнут свою работу в 08:00 по местному времени (10:00 мск) и окончат в 14:00 (16:00 мск). В выборах смогут принять участие более 84 млн избирателей. Общее население Нигерии, по оценкам, составляет около 190 млн, что делает ее самой населенной страной Черного континента.

Условия и кандидаты

Согласно конституции Нигерии, для победы на президентских выборах в первом туре кандидату нужно не только заручиться поддержкой большей половины избирателей, но и набрать не менее 25% бюллетеней в свою пользу в 24 из 36 штатов страны. Такое условие было введено во имя избежания поляризации страны на мусульман-северян и христиан-южан. При этом, согласно неписаному правилу, принятому национальными политическими элитами, представители Севера и Юга должны поочередно сменять друг друга на вершине власти, а в паре с президентом избирается вице-президент родом из другого региона.

В этот раз оба фаворита представляют мусульманский Север, хотя у действующего президента рейтинг "дома" выше, чем у лидера оппозиции. Зато на стороне последнего - юго-восток и часть так называемого Среднего пояса.

Своих кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи и члены Сената выдвинула 91 партия, а на президентский пост формально претендуют 73 политика. В действительности, однако, после 2013 года, когда несколько оппозиционных партий объединились в ныне правящий "Конгресс всех прогрессивных сил" (КВПС), в Нигерии де-факто сложилась двухпартийная политическая система и реальная борьба разворачивается теперь между ним и Народно-демократической партией (НДП).

Однозначно охарактеризовать идеологию этих структур в привычных политологических терминах довольно сложно, особенно с учетом того, что многие их члены периодически кочуют из одной партии в другую и обратно. Например, только Атику Абубакар поменял за время своей карьеры партийную принадлежность уже три раза.

Борьба личностей и идеологий

Тем не менее, кандидаты двух ведущих политических сил на этих выборах имеют совершенно отчетливые и различающиеся взгляды и подходы к руководству страной. Так, баллотирующийся на второй четырехлетний срок Бухари в экономической политике является типичным протекционистом и государственником, в то время как его соперник - убежденный сторонник свободного рынка, дерегуляции и децентрализации, обещающий масштабную приватизацию государственных компаний, в том числе - активов правительства в Нигерийской национальной нефтяной корпорации.

Главный предвыборный лозунг кандидата НДП - "Заставим Нигерию снова работать" - очевидно указывает на некоторую идейную близость Абубакара с президентом США Дональдом Трампом. Нынешний лидер нигерийской оппозиции - успешный предприниматель и мультимиллионер, хотя и в политике новичком его тоже не назовешь. В 1999-2007 годах Абубакар занимал второй по значению государственный пост в администрации Олусегуна Обасанджо, после чего в первый раз выставил свою кандидатуру на президентских выборах и занял по итогам голосования третье место. В декабре прошлого года он выиграл праймериз в НДП, обязавшись привлечь из-за рубежа многомиллиардные инвестиции, более чем вдвое увеличить ВВП Нигерии к 2025 году и ежегодно создавать по 2,5 млн новых рабочих мест.

Предвыборная программа Бухари, озаглавленная "Следующий уровень", внешне выглядит куда менее амбициозной. Как и перед прошлыми выборами, он делает упор на борьбу с коррупцией, обеспечение национальной безопасности и экономическую диверсификацию. При этом ни по одному из этих пунктов за прошедшие четыре года добиться впечатляющих успехов президенту не удалось, за что он подвергался активной критике. Лишь по итогам 2017 года Нигерия вышла из рецессии, доля граждан, живущих за чертой бедности превышает 40%, а примерно каждый четвертый нигериец не имеет работы.

Над боевиками "Боко харам", вопреки обещаниям Бухари, полной победы также одержано не было. Более того, к проблеме радикальных исламистов в последние годы добавилась новая угроза - кровопролитные столкновения между скотоводами-мусульманами и земледельцами-христианами в Бенуэ, Плато и других штатах Среднего пояса. Только за последний год их жертвами стали не менее 1,3 тыс. человек.

Главный политический козырь, который остался в резерве у Бухари - это его кристально чистая личная репутация и образ патриотичного и справедливого офицера в отставке. При этом около 30% срока своего предыдущего мандата президент провел на лечении в зарубежных клиниках, и, хотя диагноз главы государства тщательно скрывается, у многих в стране состояние его здоровья и способность управлять страной еще четыре года вызывает сомнения. Однажды ему даже пришлось публично опровергать слухи, что он - не клон, которым якобы заменили давно умершего президента, а настоящий Мухаммаду Бухари.