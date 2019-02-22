СБ ООН призвал стороны в Йемене к незамедлительному началу передислокации сил в Ходейде

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН призвал стороны в Йемене к незамедлительному началу выполнения первой фазы передислокации сил в Ходейде. Об этом говорится в совместном заявлении СБ, распространенном в пятницу.

"[Совет Безопасности] призывает к незамедлительной реализации первой фазы, - говорится в документе. - Он также приветствовал принципиальную договоренность, достигнутую сторонами по поводу второй фазы по передислокации сил. [Совет Безопасности] призывает продолжить усилия под эгидой председателя комитета по надзору за выполнением соглашения [достигнутого в Стокгольме]".

Первая фаза передислокации подразумевает вывод вооруженных формирований из Ходейды, а также портов Салифа и Рас-Иса. В течение недели ожидается достижение договоренностей по второй фазе передислокации.

В декабре прошлого года в Швеции прошли консультации по урегулированию конфликта в Йемене. Итогом стало подписание правительством и представителями мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) соглашения об обмене пленными и договоренности по Ходейде. В частности, стороны условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из этого района. После вступившего в силу 18 декабря перемирия в Ходейде участники конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении, а фактического отвода сил и демилитаризации оговоренных зон так и не произошло.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.