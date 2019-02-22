Госдепартамент отверг данные о поставках компаниями США оружия оппозиции Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Данные о закупках и поставках компаниями США оружия оппозиции Венесуэлы "просто абсурдны", заявили в Госдепартаменте. Такой ответ корреспонденту ТАСС в пятницу дал представитель американского внешнеполитического ведомства на просьбу прокомментировать заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что США прорабатывают закупку в одной из стран Восточной Европы вооружения для поставки оппозиции в Венесуэле.

"Любые заявления о том, что эти поставки не являются гуманитарной помощью, просто абсурдны", - утверждают в американском дипведомстве. "Мы призываем международное сообщество, частный сектор и неправительственные организации присоединиться к оказанию жизненно важной помощи венесуэльцам", - добавил представитель Госдепартамента. Он также подчеркнул, что США поставляют гуманитарную помощь, которая в настоящий момент находится на границе с Колумбией, по просьбе лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого американская администрация назвала временным президентом.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружений и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы. "Это к вопросу о том, что подразумевается под доставкой гуманитарной помощи", - сказала она.

Гуайдо ранее заявил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

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