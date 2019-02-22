СМИ: три британских министра поддержат перенос Brexit, если парламент отклонит сделку

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Трое британских министров заявили, что выступят в поддержку переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, если депутаты парламента вновь отвергнут соглашения об условиях Brexit. Об этом в пятницу сообщила газета The Sun , опубликовав совместное заявление министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка, министра труда Эмбер Радд и министра юстиции Дэвида Гока.

"Наступил момент, когда многие из наших коллег по Консервативной партии в European Research Group (ERG, группы тори во главе со сторонником "жесткого" Brexit Джейкобом Рисом-Моггом) признают, что парламент остановит катастрофичный сценарий с отсутствием сделки по Brexit 29 марта. Если это произойдет, то им некого будет винить за задержку Brexit, кроме самих себя", - говорится в обращении трех министров.

"Мы хотим реализовать сделку, чтобы Великобритания могла покинуть ЕС 29 марта, - сказал Гок. - Однако время истекает, а те, кто полон решимости голосовать против соглашения [об условиях Brexit], которое премьер-министр хочет вернуть [в парламент], рискуют задержать Brexit".

Газета The Guardian ранее информировала, что до 25 членов британского кабмина готовы проголосовать в пользу того, чтобы отложить сроки запланированного выхода Великобритании из ЕС, пока премьер-министр Тереза Мэй не заявит о том, что не допустит развития сценария Brexit без сделки.

15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а затем позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о так называемом "бэкстопе" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - прим. ТАСС) и заменить его альтернативным вариантом.

Итоги состоявшегося голосования в Палате общин наделили Мэй необходимыми полномочиями для того, чтобы вернуться в Брюссель для продолжения диалога с властями ЕС по условиям Brexit. По словам министра финансов Филипа Хаммонда, новое голосование в британском парламенте по соглашению об условиях Brexit может быть проведено на следующей неделе в случае успеха на переговорах с Брюсселем.