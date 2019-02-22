Глава МИД Венесуэлы заявил, что правительство не прикажет стрелять по собственному народу

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы никогда не отдаст приказ стрелять по собственному народу. Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, отвечая на соответствующий вопрос по поводу готовящейся 23 февраля передачи гуманитарной помощи США на колумбийско-венесуэльской границе.

"Не может быть такого, чтобы правительство Венесуэлы отдало приказ стрелять по собственному народу", - подчеркнул он. По словам Арреасы, венесуэльская армия не будет способствовать дестабилизации ситуации. "Мы верим в мир, а не в войну", - заключил министр.

Как ранее сообщила пресс-служба Госдепартамента, спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс отправится 22 февраля в Майами (штат Флорида) и оттуда в город Кукута в Колумбии, куда будет направлена гуманитарная помощь для ее последующей доставки в Венесуэлу. В американском внешнеполитическом ведомстве США уточнили, что гуманитарную помощь переправят военным самолетом из Флориды в Колумбию, а Абрамс войдет в правительственную делегацию, которая будет сопровождать груз. При этом также подчеркивается, что в Колумбии Абрамс проведет встречу с президентом страны Иваном Дуке и с делегациями из центральноамериканских и южноамериканских стран.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждал, что США готовы выделить Венесуэле гуманитарную помощь на сумму более $20 млн и что переговоры о поставках медикаментов и продовольствия также ведутся с правительствами Чили, Колумбии, Бразилии, Парагвая и Панамы. Президент Чили Себастьян Пиньера заявлял, что он и его колумбийский коллега Иван Дуке в пятницу, 22 февраля, посетят Кукуту, чтобы принять участие в распределении гуманитарной помощи для народа Венесуэлы.

Гуайдо ранее заявлял, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. Президент Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

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