Помпео примет участие в саммите в Ханое, а затем посетит Филиппины

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Государственный секретарь США Майкл Помпео примет участие во встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая пройдет в Ханое 27-28 февраля, а затем посетит Филиппины, где встретится с президентом страны Родриго Дутерте. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Госсекретарь Майкл Помпео отправится в Ханой, Вьетнам, 26-28 февраля, где примет участие во встрече президента [Трампа] с лидером КНДР Ким Чен Ыном и двусторонних встречах с представителями Вьетнама", - сообщается в документе.

С 28 февраля по 1 марта Помпео посетит Филиппины, где встретится с президентом Родриго Дутерте, отмечает пресс-служба.

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Ханое 27-28 февраля. Первый в истории саммит США и КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам руководители двух стран подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.