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Политический кризис в Венесуэле

Венесуэла и США ведут переговоры по статусу американских дипломатов

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса отметил, что официальные лица страны "планируют встретиться со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом"

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Венесуэла и США все еще ведут переговоры по статусу американских дипломатов, находящихся в латиноамериканской стране. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от сотрудников дипмиссии США покинуть страну, установленный им срок истекает на следующей неделе.

"Мы ведем переговоры с властями США по этому вопросу", - сказал Арреаса. Министр отметил, что венесуэльские официальные лица "планируют встретиться со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом" для обсуждения этой темы.

Арреаса также заявил, что открыт к диалогу с госсекретарем США Майклом Помпео. "Мы всегда открыты к диалогу, - сказал он. - Мы можем провести переговоры с господином Помпео в Вашингтоне или другом месте если у него будет такое желание".

 

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
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