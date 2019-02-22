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Политический кризис в Венесуэле

Генсек ООН призвал Каракас не применять силу против демонстрантов

Антониу Гутерриш отметил, что организация "продолжит действовать согласно с гуманитарными принципами, основанными на нейтралитете, беспристрастности и независимости"

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой призвал Каракас не использовать силу в отношении демонстрантов. Об этом сообщили в офисе генсека по итогам встречи.

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"Генеральный секретарь призвал венесуэльские власти не использовать смертельное оружие против демонстрантов. Генеральный секретарь сказал, что ООН продолжит действовать согласно с гуманитарными принципами, основанными на нейтралитете, беспристрастности и независимости, работая в сотрудничестве с венесуэльскими институтами власти для помощи людям", - заявили в пресс-службе.

Инициатива о доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи в условиях развернувшегося в стране политического кризиса привела к очередным разногласиям между противниками и сторонниками президента Николаса Мадуро. Оппозиция заявляет, что намерена предпринять все возможное, чтобы провезти в страну грузы из Колумбии и Бразилии. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

Теги
Мадуро, НиколасБразилияКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГутерриш, Антониу
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