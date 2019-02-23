Болсонару сообщил, что к границе с Венесуэлой доставили уже 200 т гуманитарной помощи

"Сообщаю, что планы по передаче гуманитарной помощи венесуэльцам остаются в силе. Вся Бразилия мобилизовалась, и к концу сегодняшнего дня в город Боа-Виста [приграничного штата] Рорайма было доставлено около 200 т продуктов питания и медикаментов", - написал он в Twitter.

Ранее губернатор штата Рорайма Антониу Денариум сообщил, что начало передачи гуманитарной помощи Венесуэле будет отложено, так как пока в Бразилию смог проехать только один грузовик из Венесуэлы. По его словам, в сложившихся условиях передавать груз нецелесообразно, поэтому власти решили дождаться прибытия в страну по меньшей мере 20 автомобилей из соседней республики. Отавиу Сантана ду Регу Баррус, пресс-секретарь Болсонару, пояснил, что окончательное решение о том, можно ли начинать передачу помощи при наличии только одного грузовика, будет принято ответственными за гуманитарную операцию, которые находятся на месте.

В четверг вечером президент Венесуэлы Николас Мадуро полностью закрыл сухопутную границу с Бразилией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить с территории этой страны гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.