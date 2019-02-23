Будущему императору Японии исполнилось 59 лет

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Сын действующего императора Японии Акихито, кронпринц Нарухито, отмечает в субботу свой 59-й день рождения. Уже в мае кронпринц станет новым японским императором после того, как его отец 30 апреля отречется от престола.

"Я хотел бы последовательно выполнять свои обязанности в роли символа государства, всегда находиться рядом с народом, деля с ним радость и горе", - заявил Нарухито в ходе своей последней в ранге кронпринца пресс-конференции. Он также подчеркнул, что будет оберегать наследие своих родителей - императора Акихито и императрицы Митико, в то же время помогая японской императорской семье развиваться и двигаться в ногу со временем.

В соответствии с собственным пожеланием император Акихито отречется от престола 30 апреля этого года. На этот счет был принят специальный закон разового действия, поскольку действующее законодательство требует от монарха выполнять свои обязанности пожизненно. Однако просьба Акихито в порядке исключения была выполнена, поскольку население Японии, по данным опросов общественного мнения, с большим пониманием отнеслось к его намерению "уйти в отставку" в связи с преклонным возрастом. Старший сын Акихито - 59-летний наследный принц Нарухито - станет новым императором Японии уже на следующий день.