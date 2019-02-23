СМИ: Болтон отменил поездку в Южную Корею из-за ситуации в Венесуэле

ТАСС, 23 февраля. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отменил визит в Южную Корею. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Белый дом.

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"Представитель Болтона отменил свою поездку в Республику Корея, чтобы сфокусироваться на событиях в Венесуэле", - сказал источник агентства.

О планируемом визите Болтона в Сеул для проведения консультаций перед саммитом США и КНДР во Вьетнаме в среду сообщил телеканал CNN.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Их вторая встреча пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Как сообщал телеканал NHK, Ханой был выбран в качестве места проведения саммита по инициативе Пхеньяна.