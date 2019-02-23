Венесуэла временно закрывает три моста на границе с Колумбией

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приняли в пятницу решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией. Об этом на своей странице в Twitter сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Боливарианское правительство информирует население о том, что из-за серьезных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении мира и суверенитета Венесуэлы, было принято решение о временном полном закрытии мостов имени Симона Боливара, Сантандера и моста Уньон", - написала она.

Венесуэльский политик добавила, что граница будет открыта, когда прекратятся "жестокие акты насилия против народа и земли Венесуэлы". "В соответствии с требованиями элементарных норм международного права мы требуем, чтобы [президент Колумбии] Иван Дуке оставил свои позорные действия и прекратил использовать территорию Колумбии, исполняя приказ [главы США] Дональда Трампа, для покушений на право венесуэльцев жить мирно и независимо", - добавила Родригес.

Указанные мосты ведут с территории Венесуэлы в приграничный колумбийский город Кукута, где в начале февраля был открыт центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения.

В новость были внесены изменения (06:03 мск) - добавлены подробности после второго абзаца