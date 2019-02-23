В ICANN заявили, что хакеры угрожают ключевым системам инфраструктуры интернета

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Ключевые элементы инфраструктуры, обеспечивающей работу интернета, находятся под угрозой из-за хакерских атак. Об этом сообщил Agence France-Presse (AFP) в пятницу директор технологического отдела американской корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) Дэвид Конрад.

"Они нацеливаются на саму инфраструктуру интернета, - приводятся его слова в материале агентства. - В прошлом имели место целенаправленные атаки, но не было ничего похожего".

Как отмечает AFP, речь идет об атаках, имевших место с 2017 года. В последние недели они "вызывают все больше опасений" у специалистов, в том числе они привлекли внимание ICANN. Цели атак, как отмечается в публикации, - компьютерные системы, которые применяются для получения информации о доменах.

На сайте ICANN в четверг опубликовано заявление, в котором констатируется, что "имело место учащение сообщений о вредоносной активности, нацеленной на инфраструктуру DNS [системы доменных имен]". В организации призвали принять ряд мер для предотвращения атак с целью подмены доменных имен.

В ICANN не уточняют, кто именно может стоять за указанными кибератаками. В материале AFP приводится комментарий Бена Рида - сотрудника частной американской компании FireEye, специализирующейся на компьютерной безопасности. По его словам, у FireEye есть основания полагать, что к атакам может иметь отношение Иран.

ICANN сформирована в 1998 году в качестве некоммерческой корпорации, она занимается обеспечением стабильной и безопасной работы глобального интернета. В ее задачу входит координация усилий по урегулированию вопросов, связанных с доменными именами и IP-адресами компьютеров по всему миру.